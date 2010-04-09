В Одессу с неофициальным визитом зашел «Джон Лесли Холл»

Вечером 8 апреля в порт Одесса с неофициальным визитом зашел фрегат Военно-морских сил США “Джон Лесли Холл”.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, цель визита американского корабля в Украину - поддержка дружеских отношений между военными флотами нашего государства и Соединенных Штатов Америки, обсуждение состояния и перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества, обмен опытом в сфере оперативного взаимодействия, материально-технического обеспечения кораблей во время участия в международных операциях.

Сегодня, 9 апреля, командир фрегата “Джон Лесли Холл” капитан 2-го ранга Херман ПФЕФАЛ встретится со старшим морским начальником Одессы – командиром Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины капитаном 1-го ранга Кареном ХАЧАТУРОВЫМ и осуществит протокольный визит к главе Одесской городской государственной администрации.

От американской стороны в мероприятиях, предусмотренных программой визита, также будут принимать участие военно-морской атташе при Посольстве США в Украине капитан 2-го ранга Майкл РУСЕНБЕРГЕР и координатор программы военно-морского сотрудничества отдела оборонного сотрудничества при Посольстве США в Украине главный старшина Кевин О’БРАЕН.

Программой визита корабля ВМС США в порт Одесса предусмотрен отдых его экипажа и экскурсии для моряков по памятным местам города-героя. В частности, во время пребывания в Одессе американские военные моряки как представители страны, входившей в состав антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, планируют принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 66-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Также рассматривается вопрос посещения фрегата “Джон Лесли Холл” курсантами Одесской Национальной морской академии и представителями ВМС ВС Украины и членами их семей.

Визит фрегата Военно-морских сил США “Джон Лесли Холл” в Одессу продлится до 12 апреля.