Янукович разрешил присвоить новые звания участникам II Мировой войны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ разрешил Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел, Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе присвоить очередные воинские и специальные звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно гражданам, имеющим военные и спецзвания офицеров, которые являются: участниками боевых действий и инвалидами войны, проходившими службу в действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с Японией; партизанами и подпольщиками ВОВ.

Согласно указу, который обнародован на сайте Президента, его (указа) выполнение должно завершиться до 9 мая 2010 года.