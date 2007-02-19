ФГИ согласовал продажу 6 пакетов акций облэнерго

Фонд государственного имущества Украины согласовал с Министерством топлива и энергетики продажу 6 пакетов акций Облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Киеве после совещания с руководителями облгазов.

«Принципиальных расхождений между Минтопэнерго и ФГИ не было… И в конечном итоге согласовали продажу 6 пакетов акций Облэнерго». При этом он добавил, что согласованные пакеты акций облэнерго составляют от 10 до 15%.

Ю.БОЙКО не уточнил акции каких именно облэнерго будут выставлены на приватизацию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2006 г. в ФГИ сообщили, что подготовлен проект постановления, которым планируется выставить на продажу миноритарные пакеты 21 энергокомпании, входящей в НАК “Энергетическая компания Украины”.

По словам заместителя председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, речь идет о пакетах размером от 5 до 25% общей номинальной стоимостью 300 млн. грн. Он сообщил, что 20 октября начался процесс визирования и согласования проекта постановления, отметив при этом, что данное постановление поддерживают Министерство топлива и энергетики и Министерство финансов.

Общая стоимость реализуемых акций составит 1 млрд. 400 млн. грн.

Как отметил Д.ПАРФЕНЕНКО, в то же время в составе НАК будут оставлены крупные пакеты акций (60%+1 акций) для того, чтобы государство могло продолжить осуществлять контроль над данными предприятиями.