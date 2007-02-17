Как парламент среагирует на следующее вето Президента?

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что если Президент Украины наложит вето на Закон „Об основах внутренней и внешней политики” Верховная Рада может пойти двумя путями: либо согласиться с предложениями Главы государства, либо преодолеть вето, как это было с Законом „О Кабинете Министров”.

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил в эфире программы „Свобода слова” на телеканале ICTV, комментируя коллизию, возникшую с данным законом.

«Принципы внутренней и внешней политики нашего государства определяются законом Украины, в четком соответствии с Конституцией. Если Верховная Рада примет закон, который будет противоречить положением Закона ”Об основах национальной безопасности Украины”, в таком случае к старому законодательному акту будут вноситься изменения. И это исключительное право парламента как единственного органа законодательной власти», – отметил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, экс-министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК прогнозирует, что Президент Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на закон о принципах внутренней и внешней политики в редакции антикризисной коалиции. “Я убежден, что Президент наложит на него вето. Коалиция не сможет его преодолеть, ведь есть договоренность оппозиционных фракций “Нашей Украины” и БЮТ. Они не допустят принятия закона об основах внутренней и внешней политики, каким его внесли “антикризовики”, - сказал он.

Координатор парламентского большинства, руководитель фракции Партии регионов в парламенте Раиса БОГАТИРЬОВА утверждает, что антикризисная коалиция пока еще не разработала единственный вариант законопроекта о внешней и внутренней политике. «Сейчас ведется дискуссия по нескольким вариантам закона о внешней и внутренней политике. Я убеждена, что окончательного документа, который мы могли бы рассматривать как основной, еще нет. Мы проводим дискуссии на эту тему», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 января на заседании правительства выразил мнение, что принятие закона о внешней и внутренней политике снимет двузначное толкование внешней политики Украины. «Нам нужно принять участие в доработке закона о принципах внешней и внутренней политики. Он даст ответ на те вопросы и снимет противоречия и двузначное толкование внешней политики Украины, которую все время критикуют в мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент В.ЮЩЕНКО, предлагая провести общенациональный диалог по выработке «дорожной карты» для реализации Универсала национального единства, назвал условия при которых этот диалог может состояться. Среди них - согласование позиций по закону о Кабинете Министров; отказ от ликвидации должности секретаря СНБО, а также отказ от инициатив согласно с законом о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.