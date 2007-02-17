Янукович обсуждал с руководством Итеры проекты добычи шахтного метана

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО утверждает, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждал с председателем Совета директоров ООО "НГК "Итера" Игорем МАКАРОВЫМ проекты по добыче в Украине шахтного метана. Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№6 от 17 февраля).

"Я присутствовал на этой встрече. «Итера» привезла достаточно интересный проект. Они его отработали как пилотный в штате Иллинойс (США) – проект по добыче шахтного метана. Для нас это очень актуальная проблема", – сказал он.

При этом он добавил, что подобный проект реализуется на шахте им. Засядько, но «Итера» утверждает, что у них используется более совершенная технология добычи метана из угольных пластов, что позволит, помимо увеличения безопасности шахт при их дегазации, еще и получить ежегодно до 8 млрд. кубометров метана в качестве дополнительного энергоресурса.

"Поэтому мы уже сформировали рабочую группу, в нее пригласили Ефима Звягильского (председатель совета орендаторов АП "Шахта иім. Засядька" – УНИАН). 15 февраля, Юлий Иоффе (замминистра топлива и энергетики) связывался с советником И.Макарова, который занимается этой темой. Они приедут и мы начнем уже фактическую обработку проекта", – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ЯНУКОВИЧ обсудил с руководством российских компаний ТНК-ВР и «Итера» перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Справка УНИАН. МГК "Итера" до 2003 года была оператором транспортировки туркменского природного газа от границы Туркменистана с Узбекистаном до границы России с Украиной и продавала газ на границе России и Украины украинским посредникам. В 2003 году "Газпром" вытеснил "Итеру" с украинского рынка.

С 1998 года "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири.

В 2005 году МГК "Итера" намеревалась вернуться на украинский рынок и реализовать на нем до 4 млрд. кубометров газа, в случае получения возможности импортировать газ, который планировалось приобретать по внешнеэкономическим контрактам.