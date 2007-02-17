Бойко: Украина могла бы отдать РФ газораспределительные сети

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что единственный актив, который могла бы отдать Украина в обмен на активы в российской газодобыче, это распределительные сети. Об этом Ю.БОЙКО сказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№6 от 17 февраля).

"Единственный актив, который мы могли бы отдать в обмен, это распределительные сети", – сказал министр, отвечая на вопрос: Какими активами Украина готова пожертвовать в обмен на активы в российской газодобыче?

Также он добавил, что "мы должны идти в те страны, где энергоносители в избытке. Поэтому мы идем в Египет, в Ливию, в Россию, чтобы там добывать недостающие нам ресурсы. Это позиция любой страны, которая недостаточно обеспечена энергоресурсами".

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Ю.БОЙКО обсудил с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ вопросы участии Украины в проектах по добыче газа на территории России.

Напомним, 1 февраля с.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России.

После чего, оппозиционные силы Украины выступили с критикой такого заявления.

6 февраля Ю.БОЙКО назвал политическими инсинуациями заявления о передаче России в управление ГТС Украины. «О передаче ГТС я не слышал. Это политические инсинуации, которые не имеют ничего общего с прагматической действительностью», - сказал Ю.БОЙКО.

По словам министра, Украина рассматривает варианты углубления стратегического партнерства с Россией с соблюдением баланса интересов экономик обеих стран. Ю.БОЙКО также опроверг возможность передачи газотранспортной системы Украины в управление России при сохранении украинской собственности.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 г., согласно договору с ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз Украины", были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.