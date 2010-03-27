Путин прислал Ступке поздравительную телеграмму

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН направил поздравительную телеграмму коллективу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко по случаю 90-летия театра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Ваш знаменитый театр является подлинным достоянием украинской культуры и по праву занимает почётное место в ряду выдающихся творческих коллективов мира. У него большая, славная история, полная ярких имён и незабываемых премьер. Здесь всегда работали исключительно талантливые и преданные искусству люди, ставились спектакли, вошедшие в «золотой фонд» не только национальной, но и мировой драматургии», - говорится в телеграмме В.ПУТИНА.

В документе также отмечено: «отрадно, что ваша сцена неизменно открыта и для русской классики, и для современных российских авторов, что театр регулярно гастролирует в нашей стране».

«Всё это способствует углублению гуманитарного диалога России и Украины, взаимному обогащению культур, единению наших братских народов», - уверен В.ПУТИН.