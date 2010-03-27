Всемирный банк предлагает "Укрзализныци" отменить льготы для ГМК

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обсудил с руководством Всемирного банка перспективы сотрудничества, в частности, возможность привлечения средств для реализации новых инвестиционных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, во время встречи 26 марта в Киеве Всемирный банк представляли директор департамента устойчивого развития региона Европы и Центральной Азии Питер ТОМСОН, координатор программ по инфраструктуре Тамара СУЛУХИЯ, руководитель совместного проекта «Укрзализныци» и ВБ Марта ЛОРЕНС и координатор проектов по инфраструктуре Дмитрий КРИЩЕНКО.

«Вопросы сотрудничества в транспортной сфере являются чрезвычайно важными для нас», – подчеркнул П.ТОМСОН. По его словам, до сих пор сотрудничество между Всемирным банком и Украиной базировалось на взаимовыгодных, паритетных условиях. «Это дает уверенность в том, что и в дальнейшем все вопросы будут решаться быстро, ведь мы готовы и будем вкладывать средства в инфраструктурные проекты в Украине», – подчеркнул он.

Вместе с тем, Всемирный банк предложил Минтрансу урегулировать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, в частности, отменить льготы на перевозку железной дорогой продукции горно-металлургического комплекса. «Все это влияет на экономику предприятия. «Укрзализныця» не может быть самодостаточной структурой, если она работает за чертой рентабельности», – сказала М.ЛОРЕНС.

Согласно сообщению, в Минтрансе согласны с необходимостью отмены преференций тем компаниям, которые являются рентабельными. «В то же время, учитывая экономическую ситуацию в стране, другие факторы социального характера, мы будем идти этим путем мягко и постепенно», – отметил К.ЕФИМЕНКО.

Напомним, в настоящее время в стадии подготовки находится проект «Укрзализныци» стоимостью 500 млн. долл., который предусматривает повышение пропускной способности железнодорожного направления Знаменка – Долинская – Николаев – Херсон – Джанкой. На средства, полученные от Всемирного банка, планируется построить вторую линию, электрифицировать участки и модернизировать автоматику, телемеханику и связь. Еще одним проектом, который может быть вскоре реализован в Украине, является проект «Укравтодора» «Киев – Харьков – Довжанский» (от г. Лубны до г. Полтава).