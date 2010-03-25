Королевская: "молчаливое согласие" не требует дополнительных нормативов

Закон, внедряющий принцип «молчаливого согласия», не требует принятия дополнительных нормативных актов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, об этом заявила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя поручение Президента Украины вице-премьеру Сергею ТИГИПКО поработать над упрощением процедуры получения разрешений предпринимателями.

«Проблема не в принятии законов, а в их выполнении. Ключевая задача сегодня - провести разъяснительную работу среди предпринимателей и обеспечить выполнение принципа «молчаливого согласия» на местах. Мы приняли эффективный закон, власть должна обеспечить его выполнение», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Внедрение принципа «молчаливого согласия» требует проведения разъяснительной работы и жесткого контроля за его выполнением, считает депутат.

Глава комитета промполитики напомнила, что закон, одним из авторов которого она является, был принят в декабре 2009 года. «Бизнес должен знать свои права. Предприниматель подает документы в разрешительный орган. При процедуре подачи он получает копию описи документов с отметкой о дате их принятия. Эта отметка является точкой отсчета 12 дней, когда должен быть получен ответ от разрешительных органов», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, при отсутствии ответа в установленные сроки, считается, что предприниматель получил разрешение и может начинать работать.

Она отметила необходимость дальнейшего ужесточения контроля над выполнением регуляторного законодательства и повышения ответственности чиновников за его невыполнение. «Сегодня идет речь о повышении инвестиционной привлекательности Украины, об улучшении бизнес-климата. Нельзя допустить, чтобы коррумпированность и безответственность чиновников стала препятствием на этом пути», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2009 г. Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине».

Законом также закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.