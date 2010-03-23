Кабмин утвердил базовый норматив отчисления прибыли

Кабинет Министров Украины утвердил базовый норматив отчисления прибыли для предприятий с государственной долей по итогам 2009 года на уровне 30%.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №274 от 22 марта т.г., текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило Фонду государственного имущества Украины (ФГИ), министерствам и другим ведомствам в случае невыплаты дивидендов на госдолю до 1 июля т.г. принять меры для расторжения контрактов с руководителями таких предприятий.

Также Кабмин поручило ФГИ довести информацию об утвержденном нормативе до субъектов управления корпоративными правами государства. Кроме того, правительство уполномочило фонд предоставлять официальные разъяснения по вопросам применения базового норматива.