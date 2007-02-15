Минск будет противостоять манипуляциям Путина вместе с Украиной и Литвой

Беларусь активно занимается диверсификацией источников поставки энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ сегодня на брифинге в Минске, комментируя заявление Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА о разработке инициированного им совместного с Украиной и Беларусью проекта альтернативного нефтеснабжения на случай перебоев в поставках российского сырья за счет Роттердамской нефтяной биржи.

«Я считаю, что диверсификация источников поставки энергоносителей является для любой страны делом естесственным и нормальным. Беларусь в данном случае не является исключением. Мы сейчас этим активно занимаемся и продолжим заниматься и далее», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Литвы В.АДАМКУС 14 февраля сообщил о разработке инициированного им совместного с Украиной и Беларусью проекта альтернативного нефтеснабжения на случай перебоев в поставках российского сырья за счет Роттердамской нефтяной биржи. В.АДАМКУС сообщил, что Литва намерена реконструировать терминал в Клайпеде под прием нефти из Роттердама, а Беларусь и Украина – создать необходимую сеть нефтебаз и железнодорожных эстакад по приему нефти. «Беларусь, как и Украина, подвержена манипуляциям господина ПУТИНА. Создание подобной системы позволит застраховаться от нефтяных блокад со стороны России», - сказал В.АДАМКУС.