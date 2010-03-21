На поле Полтавской битвы высадят розы и сирень

Мэрия Полтавы на очередном заседании горисполкома решила создать этой весной на поле Полтавской битвы розарий и высадить сиреневую рощу общей площадью 140 гектаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник коммунального предприятия «Декоративные культуры» Сергей СИЛАЕВ.

По его словам, сейчас его предприятие ведет подготовительные работы относительно создания на территории заповедника «Поле Полтавской битвы» цветущего розария и сиреневой рощи, как только позволят погодные условия. В частности, с середины февраля коммунальное предприятие «Декоративные культуры» заготовило для этой цели около 1,5 тыс. штук саженцев деревьев и кустов. Также разработаны схемы посадки саженцев сирени и благоустройства клумб для роз на поле битвы.

Ранее территория поля была заражена амброзией, поэтому почва под посадку растений требует очистки и значительной подготовки.

Сейчас на территории города расположено 12 парков, 18 скверов, 7 бульваров, всего - 360,77 гектаров зеленых насаждений общего пользования.