В Киеве уже второй раз с начала года горел склад Сухопутных войск

10:43, 20 марта 2010
Общество
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Ликвидировали 60 спасателей

Вчера в Киеве уже второй раз с начала года горел склад на территории воинской части А-1937 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на улице Зоологической, 4-А.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре на территории воинской части поступила в 19.18.

Первые подразделы пожарно-спасательной службы, прибывшие по указанному адресу уже в 19:24, выяснили, что горят 200 квадратных метров кровли двухэтажного склада. Пожару был присвоен повышенный ранг, и к месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства спасателей. Благодаря действиям огнеборцев удалось не допустить распространения пламени.

В 20.34 пожар был полностью ликвидирован. В его ликвидации принимали участие 60 спасателей. В результате пожара огнем повреждены старая мебель, списанное вещевое имущество и кровля здания. Во время пожара никто не пострадал.

С начала года это уже второй пожар на этом складе. В прошлый раз, 14 февраля, от огня пострадали 500 квадратных метров склада.

Профилактический надзор по вопросам пожарной безопасности на объекте осуществляет ведомственная служба пожарной безопасности Министерства обороны Украины.

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