Янукович может посетить США в апреле

По словам главы МИД Украины Константина Грищенко, президент Виктор Янукович планирует посетить Вашингтон с визитом, вероятно, в апреле.

Впрочем, "главное не во времени, а в содержании такого визита. Над этим мы сейчас работаем, чтобы он был продуктивным, серьезным, долгоиграющим", - сказал министр в эфире телеканала "Интер".

Грищенко подтвердил слова Януковича о том, что своим политическим приоритетом Киев считает выстраивание отношений в рамках треугольника "Россия - ЕС - США".

"Мы будем выстраивать отношения одновременно и с Россией, и с Европой. Этого ожидают как в Москве, так и в Брюсселе, и в других европейских столицах. Именно такую политику дозрели понимать как необходимую для мира в целом и в Вашингтоне", - сказал глава МИД.