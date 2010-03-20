Завершился эксперимент по внедрению в школах СМС-дневника

В Хмельницком успешно завершился эксперимент по внедрению СМС-дневника.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Юрий КУРМАНСКИЙ, родители высоко оценили возможности и удобство дополнительного контроля за учебой и поведением своих детей.

По его словам, в бесплатном эксперименте приняли участие около 300 родителей Первой городской гимназии. Им отправлены почти 7 тыс. текстовых СМС-сообщений, которые содержали данные об успеваемости детей.

"Убежден, что такая практика через за год-два станет традиционной во всех хмельницких школах. Но внедрять ли это массово - окончательно решать родителям", - отметил он.

Как сказал Ю.КУРМАНСКИЙ, если родители захотят ежедневно получать СМС-дневники своих детей, то эта услуга будет платной. Для этого им необходимо перечислить организаторам ежемесячно 15 грн.

Как утверждают специалисты, процедура простая. После уроков оператор систематизирует информацию из классных журналов и, с помощью USB-модема рассылает ее родителям.