Фестиваль еврейской культуры начался в Чернигове

В Чернигове начался VI Фестиваль еврейской культуры имени Шолом Алейхема, который продлится до 25 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, в местном арт-клубе состоялось торжественное открытие фестиваля и открытие тематической фотовыставки "Евреи в Чернигове", которая в художественных образах раскрывает жизнь еврейской общины, рассказывает о ее известных деятелях. Свои работы на выставке представили члены фотоклуба "Чернигов" и Национального союза фотохудожников Украины.

Во время торжеств руководитель Черниговской городской еврейской общины Семен БЕЛЬМАН напомнил, что евреи в Чернигове жили со времен Киевской Руси, а уже в ХІІІ веке имели своего раввина. В ХХІ веке, как руководители предприятий, деятели культуры и искусства, они внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города.

"Этот фестиваль мы проводим шесть лет подряд, но никогда не повторяемся, всегда разная программа, разные мероприятия", - отметил С.БЕЛЬМАН, говоря о мероприятиях фестиваля. Он уточнил, что в этом году в рамках фестиваля запланированы творческие вечера и концертная программа, а также международный научный семинар "Евреи Левобережной Украины: история и культура".

Представителей еврейской общины с открытием фестиваля поздравил и Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ. В своем выступлении он подчеркнул, что городская власть создает благоприятные и равноправные условия для развития всех, без исключения, национальных общин, которые проживают в Чернигове и являются членами территориальной общины. "Совместно, дополняя друг друга, мы делаем одно важное дело - развиваем город", - сказал он.

Кроме того, участники торжеств говорили о социальной и культурной активности еврейской общины среди других 12 национальных общин, а еще о необходимости основания еврейского театра.

Традиционно организаторами фестиваля еврейской культуры выступили Черниговская городская еврейская община и управление культуры Черниговского городского совета. Также помощь в его организации и проведении оказали МГО "Центр "Джойнт" и БЕФ "Хасде Эстер".