Ежель поздравил военных моряков и ветеранов с Днем подводника

По случаю Дня подводника, который отмечается сегодня, 19 марта, военных моряков и ветеранов подводного флота с профессиональным праздником от имени коллегии военного ведомства и себя лично поздравил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

“В этот день молодое поколение моряков-подводников чествовало ветеранов подводного флота, среди которых ветераны Военно-морских сил Украины вице-адмирал Владимир БЕСКОРОВАЙНЫЙ, вице-адмирал Николай КЛИТНЫЙ, контр-адмирал Владимир КОЛПАКОВ и много других”, - отмечается в приветствии.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, верность воинской обязанности и своему народу, любовь к морю - эти лучшие качества всегда были и остаются присущими морякам-подводникам, связавшим свою жизнь с благородной профессией покорителей морских глубин.

Глава оборонного ведомства пожелал военным морякам и ветеранам подводного флота крепкого флотского здоровья, семейного благополучия и новых больших свершений на благо укрепления обороноспособности Украины.