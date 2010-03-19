У Азарова говорят, что денег в бюджете нет, но «к лету будет легче»

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает, что правительство должно наладить эффективное управление государственной собственностью.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он заявил в интервью журналу «Профиль». В интервью первый вице-премьер очертил первоочередные задачи Кабинета министров.

По мнению А.КЛЮЕВА, в первую очередь, правительство должно наладить эффективное управление государственной собственностью. «Не так как сейчас – от собраний акционеров к собраниям. Должен быть четкий и жесткий контроль. Допустим, предприятие дает прибыль - хорошо, если убытки – почему, там же есть часть государственной собственности?! То есть, надо разбираться с каждым предприятием отдельно, и этим будут заниматься все отраслевые руководители», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он заметил, что первой и основной задачей правительства является разработка проекта государственного бюджета, который в апреле будет подан в Верховную Раду.

«Чтобы создать бюджет, нам необходимо принять по всем министерствам, ведомствам и госмонополиям программы развития. решить, например, будем ли сейчас строить мосты через Днепр или не будем, много вопросов и по подготовке к Евро-2012. Эти программы должны уже предусматривать стимулы для роста экономики. Эта задача двух-трех недель. И задача очень серьезная», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, параллельно готовится программа деятельности правительства на базе программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В рамках поддержки отечественного производителя А.КЛЮЕВ среди других стимулов назвал планы постепенного уменьшения НДС и налога на прибыль до 15%.

«При подготовке к Евро-2012 у нас будет масса строительств, крупные инфраструктурные проекты – дороги, аэропорты, стадионы. Все это стимулирует оживление внутреннего рынка», - заявил А.КЛЮЕВ.

По словам первого вице-премьера, для начала экономического роста, в первую очередь, необходимо создать климат для инвестиций, в том числе в инфраструктуру. «Будем реализовывать финансовые ресурсы в конкретных проектах, которые должны осуществлять только украинские подрядчики и поставщики», - сказал он.

Кроме этого, заявил А.КЛЮЕВ, в каждой отрасли определяются так называемые «точки роста» - это предприятия или монополии, в которые необходимо вкладывать дополнительный ресурс, и тогда они за собой начинают вытягивать массу других предприятий-смежников. «Таким образом оживляется целая отрасль, целый регион», - объяснил первый вице-премьер.

«Мы в целом настроены создавать, строить, творить, и нас абсолютно не интересует сведение политических счетов», - добавил А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Профиль» о планах правительства относительно приватизации крупных отечественных госпредприятий, А.КЛЮЕВ ответил, что «самое неблагодарное дело – это продавать то, что было создано украинским народом». В то же время, если возникнет необходимость в приватизации любых стратегических объектов, А.КЛЮЕВ предусматривает специальные решения правительства и парламента.

Он также отметил, что практически во всех отраслях экономики продолжается стагнация. «Вот такая ситуация: денег в бюджете практически нет, налоги изъяты заранее на полгода», - констатировал первый вице-премьер. Но, по его мнению, «до лета будет легче». «Как только начнутся инвестиции в экономику - процесс ускорится. Кстати, каждый, кто будет это делать, надо отдельно опекать, как говорят – на руках носить. И, кстати, инвесторов мы не делим на иностранных и отечественных. Это люди, вкладывающие свои деньги в экономику Украины», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он заметил, что отвечает в правительстве за весь реальный сектор экономики, за исключением сельского хозяйства.

В ответ на вопрос, за какой срок будет доказана эффективность действий нового правительства, А.КЛЮЕВ сказал: «Хотя бы 10 лет надо поработать, чтобы все стало на свои места. И Украина будет успешной страной. Очень хочу видеть ее такой».