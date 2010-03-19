Стандарты жилищно-коммунальных услуг необходимо закрепить на законодательном уровне.

Такое мнение высказал глава постоянной комиссии Черниговского городского совета по вопросам социально-экономического развития, финансов и бюджета Вячеслав ЛЕБИДЬ в ходе заседания дискуссионного клуба «Экспертное мнение» в УНИАН.

«Необходимо на законодательном уровне четко определить те стандарты по услугам ЖКХ, которые должен получать каждый житель», - сказал он.

При этом директор департамента экономической политики и развития Черкасской мэрии Павел КАРАСЬ отметил, что создана Государственная жилищно-коммунальная инспекция, а понятия стандарта коммунальных услуг нет.

«Что такое убранная улица? За 19 лет независимости страны на этот вопрос ответа нет. Что такое тепло? Существует гигиенический стандарт, но нет стандарта ЖКХ. Утвердили перечень услуг, а стандарта каждой услуги не существует», - подчеркнул он.

Среди основных проблем жилищно-коммунального хозяйства В.ЛЕБИДЬ также назвал нерыночное и заполитизированное ценообразование на рынке коммунальных услуг.

По мнению эксперта, на законодательном уровне следует определить формулу, по которой формируется тариф на ЖКУ, «где четко определить долю заработной платы в тарифе, стоимость энергоносителей, норму рентабельности и т.д.».

В законе также необходимо предусмотреть возможность при изменении хотя бы одной составляющей тарифа автоматично их пересчитывать, не ожидая «политических предпосылок».

«Это даст возможность четко понимать, за что и сколько мы платим, почему повысился тариф», - отметил он.

По оценкам В.ЛЕБИДЯ, если будет определено ценообразование, норма рентабельности, на рынок коммунальных услуг с четко прогнозированным рынком сбыта зайдет частный капитал.

«Благодаря этому мы сможем изменить и бюджетные соотношения и тарифное формирование, и предоставление качественных услуг населению в сфере ЖКХ и сохраним коммунальное хозяйство нашего местного самоуправления», - подытожил он.