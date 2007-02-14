ГАК выработал свою позицию: ни нашим, ни вашим

Фракция “Гражданский актив Киева” заявляет о собственной позиции в Киевском городском совете, и не будет поддерживать ни оппозицию, ни мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил лидер фракции Александр ПАБАТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"В страстях вокруг новых тарифов проявились все те недостатки и проблемы, которые возникли как следствие деятельности основных политических сил, представленных в Киевсовете. Киев на сегодняшний день разделился на два лагеря. На одной стороне баррикад защищает свой политический рейтинг мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, рядом с ним – его сторонники, считающие, что имеют право делить народ на бедных и богатых. На другой стороне - оппозиция. Она хорошо понимает, что борьба за дешевые или бесплатные коммунальные тарифы и услуги, – это безграничная возможность наращивать количество своих симпатиков. Оппозиция готова долго расставлять силы и спрашивать: “Ты за ЧЕРНОВЕЦКОГО или против?”, мэр готов отстаивать свою позицию, цена которой, что самое главное, - права киевлян. Такие игрушки всегда хорошо выходили у политиков, но ГАК займет свою собственную позицию. Мы не на стороне мэра и не на стороне оппозиции. Мы на единственно возможной для нас стороне - за киевлян”, - сказал лидер фракции “ГАК”.

Он напомнил, что “ГАК” в Киевсовете представляют семь человек. “После выборов мы направили свою деятельность на практическую работу, - отметил А.ПАБАТ, - в то же время перестали вести активную публичную деятельность. Без публичной информационной поддержки своей деятельности мы (союз общественных организаций “Гражданский актив Киева” – УНИАН) стали незаметны, к сожалению, для большинства киевлян”.

Учитывая это, “Гражданский актив Киева” решил возобновить свою активную публичную деятельность и 13 февраля начал первую масштабную после местных выборов информационную кампанию “Вся правда о тарифах”.

А.ПАБАТ сообщил, что в рамках этой акции активисты “ГАК” опять начали раздавать справочную литературу в информационных палатках, установленных по всему Киеву. В пакет справочной литературы входит газета-спецвыпуск “Вся правда о тарифах”, в которой напечатаны аналитические материалы, экспертные оценки о повышении тарифов на ЖКУ; брошюра “Повышение тарифов. Как защититься?”, где нет оценок и политики, а исключительно выдержки из законов; листовки “Стоит ли терпеть некачественные услуги, если платить за них нужно больше?”.

“Мы хотим, чтобы у киевлян была возможность самостоятельно разобраться в ситуации и сделать не политические, а собственные выводы относительно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве”, - сказал А.ПАБАТ.

По его мнению, сначала необходимо объяснить каждому киевлянину, зачем необходимо повышать тарифы, когда эти услуги запланированы улучшить и в сколько раз необходимо их повысить. “А просто говорить, что давайте увеличим, а затем будем по ходу пьесы разбираться, то как на меня, это отношение к большинству киевлян несправедливое”, - выразил убеждение лидер “ГАК”.

Он также выразил сожаление по поводу того, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не стал мэром всех киевлян. “Мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ, к сожалению, его проблема, что он не стал мэром для всех киевлян. Он остался политиком, направленным исключительно на весь электорат. И переживает он только за бедных”, - сказал А.ПАБАТ.

Лидер фракции „Гражданский актив Киева” в Киевском городском совете Александр ПАБАТ считает, что тема императивного мандата для местных депутатов используется оппозицией для того, чтобы „не заниматься реальной работой, а раздувать страсти”.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ПАБАТА, вопрос императивного мандата „большинство киевлян не волнует”. При этом он отметил, что некоторые СМИ уже даже печатают списки тех, кто может лишиться депутатского мандата, или задаются вопросом „Переформатируется ли большинство?”. В связи с этим А.ПАБАТ отметил, что эта тема „не добавляет продуктивной атмосферы в зале городского совета, потому что вновь полгода уйдет на выяснение вопроса, как говорится, „кто кому Рабинович”.