Молодые поляки требуют отмены виз для ровесников из Украины и Белоруссии
22:25, 13 февраля 2007Общество
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Участники поставили символическую стену
Молодежь польского города Познань добивается отмены виз для молодых украинцев и белорусов.
Как передает корреспондент УНИАН, в городе Познань, на площади Рынок, представители Союза Молодой центр организовали сбор подписей под обращением к руководству Европейского Союза с требованием отменить визы для своих ровесников из Украины и Беларуси. Участники акции установили символическую стену, которая отделяет ЕС от остальной Европы.
|Познань. Площадь Старый Рынок
Союз Молодой центр планирует проводить подобные акции и впредь.
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