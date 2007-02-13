Молодые поляки требуют отмены виз для ровесников из Украины и Белоруссии

Молодежь польского города Познань добивается отмены виз для молодых украинцев и белорусов.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе Познань, на площади Рынок, представители Союза Молодой центр организовали сбор подписей под обращением к руководству Европейского Союза с требованием отменить визы для своих ровесников из Украины и Беларуси. Участники акции установили символическую стену, которая отделяет ЕС от остальной Европы.

Познань. Площадь Старый Рынок

По словам одной из участниц акции Александры БАРТКОВЯК, “молодежь с Востока не создает никаких угроз, к тому же, приезжая в Польшу, молодые украинцы и белорусы могут на практике убедиться, каким образом функционирует демократия”. По мнению представителей Союза Молодой центр, визовые режимы отрицательно влияют на развитие туризма и становятся препятствием для создания европейского общества.

Союз Молодой центр планирует проводить подобные акции и впредь.