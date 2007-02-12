Сколько украинцев согласны с повышением тарифов (соцопрос)

Почти половина граждан Украины – 42,7% возлагают на Кабинет министров ответственность за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова со 2 по 9 февраля 2007 года во всех регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, согласно результатам опроса, 21,8% респондентов назвали виновными в росте цен местную власть, а 11,2% – Президента Украины. Каждый десятый из опрошенных - 10,5% - считает, что никто в повышении цен не виноват, поскольку это предопределено ростом цен на газ. Остальные респонденты колебались с ответом на вопрос.

По сравнению с сентябрем 2006 года, когда ставились аналогичные вопросы, значительно возросло количество тех, кто возлагает ответственность за повышение тарифов на местную власть. В сентябре их количество составляло 6,7%. В то же время, снизилось количество тех, кто считает виновным в повышении тарифов правительство. В частности, во время сентябрьского опроса Кабмин обвиняли в росте цен 48,5% респондентов, а Президента – 19,1%.

При этом большинство граждан Украины – 77% - считают необоснованным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Согласно результатам опроса, только 9,9% респондентов считают, что рост тарифов обусловлен объективными причинами. Остальные колебались с ответом на вопрос.

Среди жителей населенных пунктов, где произошло повышение тарифов, почти четверть - 23,2% - считают, что теперь они или их семьи не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2006 года таких респондентов была почти треть – 31,3%. При этом 66,5% опрошенных отметили, что они смогут оплачивать услуги, но это будет тяжело сделать. В сентябре количество таких респондентов было 56,9%. Количество граждан, которые не считают, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги приведет к проблемам с семейным бюджетом, не изменилось по сравнению с сентябрем, и составляет 5,4% (в сентябре – 5,5%). Остальные респонденты колебались с ответом или ответили, что не являются потребителями жилищно-коммунальных услуг и не платят за них.

В целом были опрошені 2011 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.