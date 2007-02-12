В ближайшие дни в Украине будет идти снег

Завтра в Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь, ночью в северной части местами сильный снег, налипание мокрого снега, днем в Крыму без существенных осадков.

В большинстве областей временами туман. На дорогах северной половины гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток 0-5° тепла; ночью в северных, западных и Винницкой областях 1-6° мороза, днем в южной части 6-11° тепла, в Крыму до 15°.

В Закарпатье временами мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в горах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем около 0°.

14 февраля в восточных областях, в Крыму и Приазовье, 15 февраля на Левобережье без существенных осадков. На остальной территории временами небольшой мокрый снег и дождь, 14 февраля в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях умеренные осадки.

Ночью и утром в Украине местами туманы, на дорогах северных и западных областей гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с, на побережье морей отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 13° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, 14 февраля в центральных областях до 5° тепла, днем 3-8° тепла, в северной части 0-5° тепла.

В Закарпатье временами дождь, ночью с мокрым снегом (15 февраля небольшие осадки). Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

16 февраля в южной части, 17 февраля на Левобережье временами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории местами небольшие осадки.

Температура 16 февраля существенно не изменится. 17 февраля в южной части ночью 0-6° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 3-9° мороза, на севере Левобережья до 12° мороза, днем 1-7° мороза.

В Закарпатье без существенных осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в горах ночью 16 февраля 3-9° мороза, 17 февраля 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

18-22 февраля – дальнейшее понижение температуры: ночью до 6-13° мороза, на севере и востоке местами до 15-20° мороза, днем до 2-8° мороза; в Закарпатье и юге Крыма ночью до 2-7° мороза, днем до 0-5° мороза; на западе и крайнем юге страны с 19 февраля постепенное повышение температуры на 4-6°. Преимущественно без осадков, только 18 февраля в восточных областях, а 19-20 февраля в западных областях и Крыму местами небольшой снег.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, мокрый снег, местами по области налипание мокрого снега; днем небольшие осадки, туман. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

14-15 февраля облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

16-17 февраля местами небольшой мокрый снег и снег. Температура 16 февраля существенно не изменится, 17 февраля ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.