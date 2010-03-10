Хотят ли украинцы видеть новые лица в политике (опрос)

Почти 60% жителей городов Украины хотят видеть новые лица в политике. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Роль и перспективы новых лиц в украинской политике в период после выборов», которое было проведено Центром социальных технологий «Социополис» на заказ Агентства моделирования ситуаций.

Так, согласно результатам исследования, переданным УНИАН пресс-службой АМС, для жителей больших и средних городов Украины достаточно актуальна необходимость появления новых лиц в украинской политике и государственной власти. 59,7% опрошенных считают, что появление новых лиц в украинской политике и власти жизненно необходимо для дальнейшего развития страны. 18,5% респондентов считают, что обновление украинского политикума является важным, но не решающим для развития Украины. 8,1% опрошенных жителей больших и средних городов считают неактуальным обновление украинской политической элиты. 13,7% респондентов не смогли дать ответ на этот вопрос.

Полученные результаты подтверждают тенденцию, которая проявилась в ходе президентских выборов, когда, несмотря на массированную агитационную кампанию двух основных кандидатов, значительная часть избирателей в первом туре проголосовала за новых молодых политических деятелей, отмечают социологи.

Кроме того, респондентам было предложено конкретизировать, кого именно на современном этапе они считают новыми лицами в украинской политике. И хотя большинство опрошенных считает необходимым улучшение украинского политикума за счет прихода молодых профессионалов, значительная часть из них - 52,3% - не видит никого достойного на эту роль. Вместе с тем, ряд политиков нового поколения получили достаточно значительную поддержку респондентов.

В частности, Сергей ТИГИПКО - 24,7%, Арсений ЯЦЕНЮК - 14,2%, Анатолий ГРИЦЕНКО - 8,5%, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - 6,3%, Олег ТЯГНИБОК - 4%, Нестор ШУФРИЧ - 2,2%, Вячеслав КИРИЛЕНКО - 1,7%, Николай КАТЕРИНЧУК - 1,1%, Александр ПАБАТ - 0,9%. Другие имена назвали 3,6% опрошенных, выбрали ответ “Нет ни одного” - 40,3%, “Сложно ответить” было 8,7% респондентов.

Комментируя результаты опроса, директор Центра социальных технологий «Социополис» Сергей ПАНЧЕНКО отметил, что «позиции С.ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮКА достаточно весомы в обществе: их считают перспективными политиками новой волны, которые могут улучшить ситуацию в стране, 24,7 и 14,2% избирателей соответственно. В то же время общество адекватно отреагировало и на активность новых, в частности региональных политиков, которые засветились в президентской кампании. Весомую поддержку среди опрошенных имеют сегодня такие публичные политики, как А.ГРИЦЕНКО (более 8%), Н.КОРОЛЕВСКАЯ (более 6%), О.ТЯГНИБОК (4%) и Н.ШУФРИЧ (2%)».

При этом он подчеркнул, что запрос на новых политиков не ограничивается перечнем кандидатов на пост Президента, которые недавно провели так называемую актуализационную кампанию. «Случай с Н.КОРОЛЕВСКОЙ – достаточно симптоматичный. Региональный лидер после жесткого противостояния на Донбассе (в самом сложном с электоральной точки зрения регионе) начала восприниматься обществом как политик всеукраинского масштаба. Очевидно, что эта тенденция будет иметь развитие. И мы в ближайшем будущем увидим еще не один пример трансформации региональных лидеров в политиков всеукраинского масштаба», – сказал директор Центра «Социополис».

Вместе с тем, более 60% жителей Украины возлагают надежды на появление политиков новой волны, способных вмешаться в борьбу традиционных политических тяжелоатлетов. «Для страны, которая только что пережила президентские выборы, такие показатели – достаточно серьезные», – подчеркнул С.ПАНЧЕНКО.

* * * Исследование было проведено в период с 1 по 5 марта 2010 года среди населения больших и средних городов Украины (от 50 тыс. жителей) в возрасте 18 лет и старше. Метод сбора информации - телефонный опрос САТІ. Объем выборки – 1600 респондентов. Выборка – случайная, равнонаполненная по областям. Погрешность выборки не превышает 2,5%.