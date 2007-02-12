Азаров заявляет, что по итогам января ВВП превысит 10%

По итогам января 2007 года ВВП Украины превысит 10%. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня на ежегодной Международной конференции инвесторов, организованной компанией «Ренессанс Капитал».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, основания для подобного прогноза дает высокий рост промпроизводства в январе - 15,8%, в частности, в сельском хозяйстве - 6,9%, а также незначительный, «вопреки раскручиваемым оппозицией инфляционным ожиданием», уровень инфляции.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что украинское правительство планирует в течение ближайших 4-5 лет поддерживать высокий уровень экономического роста, а также за три года снизить ежегодный рост инфляции «до 2-3, максимум 4%».

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, инфляция в Украине в январе 2007 года (январь к январю) составила 0,5%.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию - 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине составит в 2007 году 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.