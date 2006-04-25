Семенюк отказывается продавать ”Укртелеком”

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заявляет, что отказывается выполнять поручение правительства относительно продажи «Укртелекома». Об этом она заявила в интервью «Независимой газете».

«Все дело в подходах к управлению госсобственностью и к защите государственных интересов. И поэтому я отказываюсь выполнять поручение нынешнего правительства о продаже «Укртелекома», - сказала В.СЕМЕНЮК. «Как отказывалась выполнять поручение премьера ТИМОШЕНКО дать доверенность на участие представителя государства в собрании акционеров Никопольского завода ферросплавов, не имея его акций на руках», - добавила она.

Справка УНИАН. В начале января с.г. премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ поручил Фонду государственного имущества Украины и Министерству транспорта и связи начать подготовку приватизации «Укртелекома», запланированной на 2006 год.

Последние несколько лет предполагалось, что на продажу будет выставляться госпакет акций «Укртелекома» в размере 42,86%. Однако, обсуждается вопрос о выводе из госсобственности 50% пакета акций компании и возможном выставлении на продажу 92,86% пакета.

ОАО "Укртелеком" контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая более 9,3 млн. Абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 15,5 тыс. км.