Граждане могут оформить налоговый кредит на расходы за учебу

Граждане могут оформить налоговый кредит по расходам на учебу за 2009 г., если такие расходы не превышают 940 грн. в месяц. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, лица, которые в течение 2009 г. оплачивали собственное образование, образование своего ребенка или другого члена семьи первой степени родства, могут подать декларацию о доходах и реализовать свое право на налоговый кредит.

«Расходы за учебу в 2009 г. разрешено относить к налоговому кредиту в сумме, которая не превышает 940 грн. в месяц. В то же время, налоговый кредит не может быть большим, чем общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы», - сказано в сообщении.

При этом декларация на налоговый кредит предоставляется по результатам отчетного периода и не переносится на следующий год.