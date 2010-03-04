Евро на межбанке выросло

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9715/7,9845, к 12:00 сузился спрэд - 7,9765/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9775/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2674/0,2678, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2675/0,2678. К закрытию цены повысились - 0,2678/0,2680.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8025 (-0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3635/1,3710.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8825/10,9030, к 12:00 цены установились на уровне 10,8885/10,8970. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,9085/10,9170.