Сегодня в УНИАН придет Ван Дамм

Сегодня в 15:30 в информационном агентстве «УНИАН» состоится пресс-конференция известного голливудского актера Жана-Клода Ван ДАММА и ведущего отечественного мецената Александра ОНИЩЕНКО по поводу съемок в Украине совместного художественного фильма.

Жан-Клод Ван ДАММ - американский актер бельгийского происхождения, сценарист и кинорежиссер, который начинал карьеру как профессиональный боец-кикбоксер. За свою кинокарьеру Ж.-К.Ван ДАММ сыграл в более чем двух десятках картин, среди самых кассовых: «Киборг» (1989), «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992), «Патруль времени» (1994). В 2008 году актер сыграл самого себя в ленте «J.C.V.D.».

В последнее время Ж.К.Ван ДАММ занимается производством собственных кинофильмов, один из таких выходит в прокат уже в этом году. В ближайших планах голливудской звезды съемки художественной картины в Украине, которая имеет название «Башня». О своих режиссерских и актерских планах Ж.-К. Ван ДАММ рассказал на Международном кинофестивале «Молодость» и во время посещения детского приюта в г. Кривой Рог, где собственно и был начат отбор для участия в фильме.

А.ОНИЩЕНКО – основатель Международной меценатской организации «TOP Ukraine», президент Федерации конного спорта Украины, продюсер кинофильма «Башня».