КГГА просит Нафтогаз повлиять на ситуацию в Киеве

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой повлиять на действия ответственных работников филиала Управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», которые превысили свои полномочия и нарушили условия трехстороннего соглашения о бесперебойных поставках газа киевским ТЭЦ на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно сообщению, столичная администрация просит «Нафтогаз» обязать газотранспортную компанию «Киевтрансгаз» неуклонно придерживаться условий меморандума.

Напомним, осенью 2009 года между Киевской горгосадминистрацией, АЭК «Киевэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» был заключен трехсторонний меморандум, предусматривающий стабильное снабжение Киева газом на протяжении всего отопительного сезона. Соглашение действует до мая 2010 года.