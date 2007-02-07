Если в школе запрещено ходить в низко спущенных брюках...

Руководство датской школы в городке Хьертинг (провинция Юлланд) приняло решение запретить ученикам приходить в школу в спущенных на бедра брюках, пишет в среду шведская газета "Дагенс Нюхетер".

Свое решение руководство школы обосновало тем, что преподавателям неприятен вид нижнего белья.

"Это не самое приятное зрелище для преподавателей или других учеников. Я понимаю, что это модно, но это плохой пример", - заявил в интервью шведскому радио заместитель ректора Клаес Серенсен.

Однако ученики утверждают, что в задачи школы не входит определять, как школьники должны одеваться.

"А если вид спущенных штанов не нравится, то преподаватели вполне могут смотреть на что-нибудь другое", - заявил председатель ученического совета.

РИА "Новости"