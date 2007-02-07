Украинский пилот останется в тюрьме в Норвегии еще минимум на две недели

Суд в городе Берген (Королевство Норвегия) в ответ на ходатайство местной полиции принял решение продлить до 20 февраля временное заключение командира экипажа украинского самолета Ан-22, задержанного по подозрению в вылете в рейс в нетрезвом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, заседания суда состоялось 6 февраля.

В телефонном разговоре с представителем Посольства Украины в Королевстве Норвегия командир экипажа сообщил, что данный вопрос был предварительно обсужден с адвокатом, однако, обжалование на вышеупомянутое ходатайство полиции не подавалось. Жалоб на условия содержания и на состояние здоровья от гражданина Украины не поступало. Командиру предоставлена возможность общаться по телефону со своей семьей и пользоваться услугами почтовой связи.

Посольство Украины в Королевстве Норвегия продолжает следить за дальнейшим развитием событий. Дело находится на контроле в МИД Украины.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 1 февраля были освобождены два члена экипажа, которых задержали вместе с командиром. Им вернули документы и личные вещи, и они уже вернулись в Украину.

Как сообщал УНИАН, норвежская полиция 8 января задержала в аэропорту Флесланд, расположенном неподалеку от города Берген, семь граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-22, по подозрению в том, что они намеревались вылететь в рейс в состоянии алкогольного опьянения. Потом четырех из них отпустили, после чего еще один член экипажа был отпущен под денежный залог. Остальные трое на четыре недели задержаны в Норвегии до следующего судебного заседания.

Грузовой самолет Ан-22, в состав экипажа которого входило 17 человек, должен был доставить в Баку американское нефтяное оборудование.

По информации представителей АНТК имени Антонова, задержанным гражданам Украины может грозить тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в сумме 70 тыс. дол.