За искалеченных на льду прокуратура Киева возбудила 7 уголовных дел

В Киеве органами прокуратуры возбуждены уже 7 уголовных дел по фактам ненадлежащее исполнения служебных обязанностей служебными лицами коммунальных предприятий, которые отвечают за содержание придомовых территорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, прокуратурой Печерского района возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности служебных лиц Национального транспортного университета, что привело к гибели женщины, которая получила черепно-мозговую травму в результате падения с крыши здания университета ледяной сосульки (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В Голосеевском районе столицы жители домов на улице Горького, семеро из которых получило травмы разной степени тяжести, неоднократно жаловались на опасное передвижение во дворах из-за неубранного снега и льда. Как выяснилось, КП «ЖЭО-112» не расчистило территорию, имея для этого необходимую технику, инвентарь, штат работников, средства, поступающие от жителей в виде уплаты за уборку придомовой территории. По данному факту прокуратурой Голосеевского района столицы возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение служебными лицами КП «ЖЭО-112» своих служебных обязанностей (ст. 367 ч. 1 УК Украины).

Также органы прокуратуры Киева всем председателям райгосадминистраций внесли представления и предписания с требованием немедленно привести улично-дорожные сети в надлежащее состояние. Также вынесены 8 постановлений о возбуждении дисциплинарных производств в отношении служебных лиц коммунальных предприятий.

Кроме того, в прокуратуре столицы прошло совещание при участии Контрольно-ревизионного управления в г. Киеве, на котором решено проверить, как жилищно-эксплуатационные организации города используют средства, выделенные на ликвидацию последствий стихии.