УНА-УНСО обещает Кириллу «теплый прием» в Киеве

УНА-УНСО возмущена приглашением в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА и обещает организовать пикетирование в день его визита.

С соответствующим заявлением на пресс-конференции в УНИАН выступили председатель Исполкома УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО, член Провода УНА-УНСО Игорь МАЗУР и первый заместитель председателя Украинского всемирного координационного совета Михаил РАТУШНЫЙ.

"УНА-УНСО заявляет решительный протест по поводу объявленного намерения КИРИЛЛА благословить инаугурацию ЯНУКОВИЧА... И если КИРИЛЛ приедет в Киев, мы хотим свои чувства донести ему лично... Мы готовим пикетирование. Мы хотим, чтобы мир увидел, что здесь (в Украине - УНИАН) не вотчина России, что свет православия пошел в Россию именно из Киева", - сказал Р.ЗАЙЧЕНКО.

В свою очередь, М.РАТУШНЫЙ напомнил, что и на инаугурации Леонида КУЧМЫ в 1999 году, и на инаугурации Виктора ЮЩЕНКО в 2005 году присутствовали главы всех основных украинских конфессий. "Помощники ЯНУКОВИЧА уже успели пригласить на нее московского патриарха, но до сих пор не направили приглашений руководителям собственно украинских церквей! Разве это не позор?" - отметил он.

При этом М.РАТУШНЫЙ отметил, что нужно выяснить, идея пригласить КИРИЛЛА исходила от В.ЯНУКОВИЧА из-за его религиозных убеждений или была инициирована Кремлем. "Если это идея Кремля, то это пренебрежение к тому же самому ЯНУКОВИЧУ. Если идея ЯНУКОВИЧА, то это пренебрежение к избирателям", - констатировал М.РАТУШНЫЙ.

Он отметил, что все украинские президенты «спотыкались» на религиозном вопросе и то же прослеживается у новоизбранного главы государства. "Это очень плохая традиция", - отметил М.РАТУШНЫЙ.

Такую же позицию поддержал И.МАЗУР, который сказал: "Посмотрим, за сколько ведро этих ошибок наполнится и выльется на голову Виктора ЯНУКОВИЧА... Ему не следует забывать, что более половины из числа тех, кто пришел на выборы, проголосовали против него. Хотелось бы, чтобы ЯНУКОВИЧ был хоть и плохим Президентом, но Президентом всей страны".