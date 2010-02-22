Погода на завтра

Завтра, 23 февраля, на территории Украины без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь ожидается лишь днем на крайнем западе. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья - до 11° мороза, на крайнем западе и на побережье морей около 0°; днем 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье - до 10° тепла.

Завтра в Киеве и Киевской области - переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью по области 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.