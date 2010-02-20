Януковича предупреждают: он может спровоцировать громкий скандал

Проявление Виктором ЯНУКОВИЧЕМ внимания только к главе одной из церквей, а именно Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ, украинские верующие других конфессий могут расценить как знак неуважения к их религиозным убеждениям.

Такое мнение высказал профессор философии и искусствоведения Национальной академии наук Украины Дмитрий СТЕПОВИК в беседе с корреспондентом УНИАН.

По словам Д.СТЕПОВИКА, показательным для украинских верующих будет поведение В.ЯНУКОВИЧА во время его инаугурации, которая запланирована на 25 февраля. По мнению Д.СТЕПОВИКА, если во время инаугурации В.ЯНУКОВИЧА или пригласят, или дадут выступить главе только одной церкви, то это может быть расценено верующими других конфессий как “очень неэтичный шаг” в отношении них.

Эксперт также не исключил “возникновения громкого скандала” в украинской религиозной среде, если Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ превратит свой визит в Украину , посвященный инаугурации В.ЯНУКОВИЧА, в политический.

Д.СТЕПОВИК отметил, что предыдущие Президенты Украины пытались в той или другой степени на паритетной основе контактировать с представителями всех церквей, действующих в Украине.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ планирует принять участие в инаугурации нового Президента Украины, которым избран лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

Патриарх КИРИЛЛ также одним из первых - еще до окончания подсчета голосов, 9 февраля, - поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием на пост главы Украинского государства.