К пожизненному сроку приговорен мужчина, убивший милиционера

15 февраля 2010 года приговором апелляционного суда Днепропетровской области к пожизненному лишению свободы приговорен мужчина, который 28 июня в Марганце убил 22-летнего милиционера и ранил еще двоих людей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в одном из кафе Марганца между осужденным и тремя молодыми людьми возникла ссора, а затем драка. 22-летний милиционер пытался прекратить драку, но нападающий выхватил нож и ударил его, наверное зная, что нападает на работника милиции. От полученных ранений милиционер скончался на месте.