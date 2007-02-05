Пока Путин и Ющенко не подпишут Декларацию, Кабмин ГТС не тронет

Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей КЛЮЕВ опровергает информацию о возможной передаче газотранспортной системы Украины в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после проведения консультаций лидеров депутатских фракций парламента и представителей Кабинета Министров по вопросу возможного заслушивания в ВР информации правительства об использовании газотранспортной системы Украины.

А.КЛЮЕВ отметил, что он проинформировал представителей фракций о сотрудничестве России и Украины в топливно-энергетическом комплексе. «Я проинформировал о том, каким образом сейчас предприятия топливно-энергетического комплекса работают в зимний период», - сказал он. При этом А.КЛЮЕВ подчеркнул, что на данное время в Секретариате Президента нарабатывается проект Декларации о сотрудничестве России и Украины в сфере ТЭК.

Он отметил, что наработка такой декларации была результатом договоренностей между Президентами Украины и России во время их встречи в декабре 2006 г. в рамках Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

При этом, по словам вице-премьера, из Секретариата Президента в Кабинет Министров никакие документы по этому вопросу не поступали. В то же время А.КЛЮЕВ отметил, что видел проект этой декларации, и суть этого документа заключается в углублении сотрудничества между Украиной и Россией в топливно-энергетической сфере.

Он также отметил, что если Президенты двух стран подпишут данную декларацию, то тогда правительствам Украины и России будет поручено отработать конкретные мероприятия по этому вопросу. «Но там речь и близко не идет о передаче газотранспортной системы», - сказал А.КЛЮЕВ.