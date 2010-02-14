Вход в ЦИК разблокирован

15:50, 14 февраля 2010
Общество
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Представители милиции открыли дверь

Вход в Центральную избирательную комиссию разблокирован.

Как передает корреспондент УНИАН, представители милиции открыли дверь с внутренней стороны здания, где находится ЦИК.

На момент, когда журналисты зашли в помещение, народных депутатов возле двери уже не было.

Перед этим к депутатам спустилось много представителей прессы, которые снимали закрытую дверь.

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