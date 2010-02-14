Вход в ЦИК разблокирован
15:50, 14 февраля 2010Общество
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Представители милиции открыли дверь
Вход в Центральную избирательную комиссию разблокирован.
Как передает корреспондент УНИАН, представители милиции открыли дверь с внутренней стороны здания, где находится ЦИК.
На момент, когда журналисты зашли в помещение, народных депутатов возле двери уже не было.
Перед этим к депутатам спустилось много представителей прессы, которые снимали закрытую дверь.
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