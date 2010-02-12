Рассматривается дело мэра, насмерть сбившего женщину

Сегодня в Красноармейском районном суде Донецкой области началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего мэра города Димитрова Юрия АНИСИМОВА, сбившего 8 октября 2009 года женщину, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.АНИСИМОВ, который был после задержания отпущен под залог, сегодня явился на первое судебное заседание самостоятельно.

В заседании были установлены стороны, согласованы необходимые вопросы для начала слушаний. После этого очередное заседание суда было назначено на 23-24 февраля.

Как сообщал УНИАН, городской председатель г. Димитров Ю.АНИСИМОВ 8 октября 2009 года на автомобиле "КИА Черато" совершил наезд на работницу шахты "Центральная" (ГП «Красноармейскуголь») Ирину ТИМОШЕНКО, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. 22 октября женщина скончалась в больнице.

По информации министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, медэкспертиза указала на содержание 0,75 промилле алкоголя в крови водителя.

По факту совершения дорожно-транспортного происшествия с участием Ю.АНИСИМОВА было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное следствие проводила прокуратура Димитрова.

16 октября решением Красноармейского городского суда Ю.АНИСИМОВ был отпущен под залог в 20 тыс. грн., позже суд увеличил сумму залога до 40 тыс. грн.