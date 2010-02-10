ВР сужает границы применения амнистии

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон “О применении амнистии в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 258 народных депутатов из 421, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины “О применении амнистии в Украине”, изложив его в новой редакции. При этом предлагается запретить применение амнистии на стадии дознания, досудебного следствия, а также когда уголовное дело находится в производстве суда, но не рассмотрена последним.

Проектом закона также расширяется круг осужденных лиц, к которым амнистия не может быть применена вообще, в первую очередь, к осужденным за совершения преднамеренного тяжкого или особо тяжкого преступления, отбывших менее двух третей назначенного приговором суда основного наказания; к лицам, осужденным за преступления средней тяжести, отбывшим менее половины назначенного приговором суда основного наказания; а также к лицам, совершившим преступления какой-либо степени тяжести, следствием которых стала гибель двух или более человек.

Кроме того, предусмотрено изменение порядка освобождения осужденных от отбывания дополнительной меры наказания, а именно: будет предусматриваться, что лицо может быть освобождено от отбывания дополнительного наказания (кроме конфискации имущества), если на день вступления закона об амнистии в действие приговор суда в части дополнительного наказания не был исполнен; что же касается освобождения от наказания в виде штрафа (как основного, так и дополнительного вида), осужденное лицо освобождается от уплаты штрафа только в том случае, когда он осуждена на такое наказание после вступления закона об амнистии в действие. В противном случае осужденный от уплаты штрафа не освобождается и оплаченный штраф ему не возвращается.

В связи с отменой положения закона о возможности применения амнистии на стадии дознания и досудебного следствия, соответствующие изменения будут внесены в ст. 44 Уголовного кодекса Украины, в которой указаны основания для освобождения лица от уголовной ответственности, и в ст. 86 этого Кодекса, в которой речь идет о применении амнистии; также будут внесены изменения в ст. 6 УПК Украины, в которой изложены обстоятельства, исключающие производство в уголовном деле. Кроме того, предлагается дополнить УПК Украины новой статьей 6-1, в которой определяется порядок освобождения лица от наказания в результате акта амнистии.