В Тернополе почтили память депортированных украинцев

В Тернополе почтили память украинцев, депортированных в Сибирь, Поволжье и Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, памятные мероприятия состоялись возле мемориальной стелы жертвам политических репрессий, к которой возложили цветы представители обладминистрации, областного и городского советов. Также участники митинга-реквиема почтили погибших молитвой.

Очевидцы депортации рассказали об ужасных условиях, в которых приходилось жить на чужбине, ведь большинство семей жили в землянках, неприспособленных к климатическим условиям Сибири, люди не имели соответствующей одежды и обуви. Переселенцам очень редко выплачивали обещанную материальную компенсацию за оставленное дома или конфискованное имущество.

Справка УНИАН. 10 февраля 1940 года под лозунгом борьбы с контрреволюционными силами, бандитизмом, грабежом социалистической собственности и хранением огнестрельного оружия началось выселение украинцев из западных областей Украины.

Депортация коснулась не только жителей Западной Украины. Жители Западной Беларуси, Молдовы и Прибалтики подверглись таким же репрессиям в 1940 году. Впоследствии спецпоселенцами стали семьи из Польши, Бессарабии и Северной Буковины.

По данным ученых, всего из Западной Украины в 1939-1940 годах было выслано в Сибирь, Поволжье, Казахстан и на Север бывшего СССР, по разным подсчетам, от 10 до 20% населения.