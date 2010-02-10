Ющенко внес законопроект об экологической ситуации в Калуше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду проект закона относительно утверждения Указа об объявлении территорий Калушского района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"В результате длительной деятельности предприятий по добыче на территории Калуш-Голынского месторождения калийных солей и переработки калийных руд на территории Калушского промышленного узла на территории города Калуш, сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области сложилась чрезвычайная экологическая ситуация", - объясняет В.ЮЩЕНКО необходимость принятия своего законопроекта.

По его мнению, расположенные на этих территориях рудники, Домбровский карьер, отвалы засоленных почв, хвостохранилища и шламонакопитель являются потенциально опасными для жизнедеятельности людей и привели к многочисленным провалам земной поверхности, разрушению домов и коммуникаций, интенсивному развитию карста, засолению водоносных горизонтов, источников питьевой воды в регионе.

В.ЮЩЕНКО считает, что интенсивные осадки и внезапный разлив рассола калийных солей могут привести к разрушению прилегающих промышленных объектов и жилого фонда, а также загрязнению таким рассолом реки Днестр.

"Такие негативные изменения в окружающей природной среде города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская уже привели к значительному превышению предельно допустимых норм показателей качества почв, водоносных горизонтов, существенно ограничивают возможность жизнедеятельности населения и дальнейшее осуществление хозяйственной деятельности в этих условиях, требуют принятия чрезвычайных мер со стороны государства для обеспечения защиты жизни и здоровья людей. Промедление с устранением имеющихся рисков может привести к техногенной катастрофе, сделать невозможным проживание населения на этих и прилегающих территориях", - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также добавил, что 17 января жители города Калуш высказались за объявление города зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В.ЮЩЕНКО уполномочил первого заместителя главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента Украины в Кабинете министров Украины Александра ШЛАПАКА представлять указанный законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины.