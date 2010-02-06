Ющенко подписал закон о природно-заповедном фонде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 января Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии с которым природные заповедники, биосферные заповедники, национальные природные парки, ботанические сады, дендрологические парки, зоологические парки общегосударственного значения, а также региональные ландшафтные парки являются юридическими лицами.

Границы территорий и объектов природно-заповедного фонда устанавливаются в натуре в соответствии с законодательством. До установления границ территорий и объектов природно-заповедного фонда в натуре их границы определяются в соответствии с проектами создания территорий и объектов природно-заповедного фонда. Нанесенные в результате ограничения в землепользовании потери возмещаются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда осуществляется в пределах лимита и на основании разрешения на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Перечень установленных этим законом видов использования природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда и порядок их использования определяется режимом территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения осуществляется в пределах лимита на использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, утвержденного центральным органом исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды, а также на основании разрешений.

Порядок выдачи разрешений на специальное использование природных ресурсов и установление лимитов на использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения определяется Кабинетом министров Украины. Выдача разрешений на специальное использование природных ресурсов осуществляется на безоплатной основе.