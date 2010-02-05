Умерла единственная носительница языка Бо

На Андаманских островах в Индии умерла последняя носительница одного из древнейших языков – языка Бо, сообщает BBC.

Последние тридцать лет жизни 85-летняя женщина по имени Боа оставалась единственной носительницей языка Бо. Племя Бо жило на Андаманских островах около 70 тысяч лет назад.

По мнению лингвистов, это знаковое событие, поскольку с ее смертью прекратил свою историю один из древнейших языков на планете. Культура Индии и всего мирового сообщества лишилась части своего наследия.