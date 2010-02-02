В 2010 г. рост экономики еще не начнется

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2009 году составил 14,8%, в 2010 году он ожидается на уровне 1,8%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

При этом относительно прогноза динамики ВВП в 2010 году он отметил, что при спаде в 2009 году на уровне почти 15%, не имеет принципиального значения, вырастет показатель на 2% или снизится.

«На следующий год у нас прогноз достаточно пессимистичный – спад на 1,8%. Знаю, что многие эксперты прогнозируют определенный рост, но после такого падения что «минус» 2%, что «плюс» 3% – это можно считать, что около нуля. После 15% падения коррекция может быть и в ту, и в другую сторону, но это не принципиально. Общая идея в том, что экономика не будет демонстрировать сильный рост, а будет что-то вроде периода стагнации», – считает Д.БОЯРЧУК.

По его словам, одной из основных причин отсутствия активного восстановления экономики будут незавершенные политические процессы, так как после президентских выборов начнется процесс «устаканивания» относительно кадровых перестановок, при этом важные для экономики решения приниматься не будут.

Кроме того, эксперт отмечает, что на восстановление экономики будет негативно влиять отсутствие госбюджета-2010, поскольку бюджет формирует половину внутреннего спроса.

Также Д.БОЯРЧУК сообщил, что, несмотря на некоторые позитивные сигналы в экспортно ориентированных отраслях, сами экспортеры говорят, что это краткосрочные явления и долгосрочных контрактов у них все еще нет.

Также, по мнению эксперта, в 2010 году нет причин ожидать существенного притока инвестиций, поскольку инвесторы все еще не хотят вкладывать в Украину, и, вероятно, ситуация не измениться до конца первого полугодия 2010 года.

«К сожалению, Украина находится в черном списке у инвесторов. И планы относительно перспектив инвестирования в Украину будут пересматриваться где-то в середине года, то есть после завершения выборов, после какой-то стабилизации процесса, когда станет понятно, что же все-таки в стране происходит», – сказал Д.БОЯРЧУК.

Помимо этого, после рекордного по украинским меркам урожая два года подряд трудно спрогнозировать, каким будет урожай в 2010 году.

«У нас есть еще и урожай, и когда у нас два года подряд по украинским меркам урожай рекордный, то есть определенная доля пессимизма относительно урожая этого года. Возможно, он будет на уровне и в этом году, но есть очень большие риски, что сельское хозяйство даст серьезный минус к статистике по ВВП», – считает эксперт.