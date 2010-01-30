Тимошенко: буду поддерживать настоящие открытые списки

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным изменить избирательное законодательство до проведения 30 мая местных выборов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью 5-у каналу.

"Я думаю, пришло время изменить избирательное законодательство до выборов местных депутатов, потому что люди должны знать своего депутата в лицо, они должны его избирать, они должны возлагать на него ответственность. И потому я убеждена, что законодательство нужно изменять", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что необходимые изменения в законодательство нужно внести после завершения президентских выборов. "Я в этом убеждена. Я буду поддерживать настоящие открытые списки", - подчеркнула она.