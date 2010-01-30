Ограбили краеведческий музей
02:07, 30 января 2010Общество
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Сообщение из Кировоградской области
В Кировоградской области неизвестные ограбили Вильшанский районный краеведческий музей, взломав замок на входной двери.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 18 января этого года. Грабители вынесли несколько икон, саблю, меч, геологическую коллекцию, украшения из меди и бронзы. Некоторые исчезнувшие экспонаты находились на музейном учете Украины.
Стоимость похищенных вещей устанавливается.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Кировоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас работники внутренних органов проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к ограблению.
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