Тимошенко и Винницкий облсовет подписали соглашение

Правительство Украины подписало с Винницким областным советом соглашение о региональном сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано сегодня в Винницком облсовете премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем облсовета Григорием ЗАБОЛОТНЫМ.

Соглашение рассчитано на 5 лет и предусматривает финансирование в объеме 3 млрд. грн.

Проект будет финансироваться, в частности, средствами госбюджета, а также правительство будет предоставлять госгарантии по привлеченным кредитам, и обеспечит привлечение кредитов на развитие от украинских банков.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в соглашении предусмотрено четыре блока приоритетных направлений развития, в частности: внедрение энергосберегающих технологий в системе теплообеспечения, развитие ЖКХ, развитие системы снабжения питьевой водой и газификация.

Следующими тремя приоритетами развития являются модернизация объектов образования и развитие туризма, развитие аграрного сектора, в частности, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитие транзитной системы транспорта.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что по ходу выполнения соглашения документ может быть изменен.

«Это не «мертвый» документ, он будет всегда в состоянии совершенствования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что за первый квартал текущего года правительство должно подписать соглашения о региональном развитии со всеми областями Украины.

«Я хотела бы, чтоб эта программа на базе соглашений по региональному развитию между каждой областью и правительством была подписана до 1 апреля 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для каждой области будут определены приоритетные направления развития. Вместе с тем, она подчеркнула, что в соглашениях о региональном развитии для каждой области необходимо будет определить несколько зон приоритетного развития.

При этом премьер подчеркнула, что финансирование этой программы должно быть предусмотрено в бюджете 2010 года.