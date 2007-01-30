Экс-глава Нефтегаза Ивченко фигурирует в 9 уголовных делах

Алексей Ивченко

Генеральная прокуратура по материалам проверок Главного контрольно-ревизионного управления возбудила 9 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных в НАК «Нафтогаз Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, создана следственно-оперативная группа для расследования этих уголовных дел, в состав которой вошли представители ГлавКРУ.

При этом П.АНДРЕЕВ отметил, что будет проверяться как деятельность экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея ИВЧЕНКО, так и деятельность структуры в целом. В частности, П.АНДРЕЕВ сообщил о фактах финансирования НАК «Нафтогаз Украины» строительства газопроводов, которые были построены за счет средств граждан.

Как сообщило 29 января издание «Коммерсант-Украина», ссылаясь на имеющееся у него распоряжении постановление, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в НАК «Нафтогаз Украины» ее бывшим руководством – председателем правления Алексеем ИВЧЕНКО и его заместителем Олегом БАХМАТЮКОМ.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки компании «Нафтогаз Украины», проведенной Генпрокуратурой на предмет соблюдения законодательства при строительстве дочерней компанией «Нафтогаза» («Укртрансгаз») газотранспортных сетей и газификации населения Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей.

«По результатам проверки было установлено, что, «выполняя незаконное поручение Алексея ИВЧЕНКО о строительстве в указанных областях газотранспортных сетей и введении их в эксплуатацию, которое выполнял начальник управления экспертной оценки инвестиций и корпоративного финансирования, а в дальнейшем – заместитель председателя компании Олег БАХМАТЮК, ДК «Уктрансгаз» 9 сентября 2005 года и 1 марта 2006 года заключила соглашения с ОАО «Ивано-Франковскгаз», «Львовгаз», «Закарпатгаз», «Волыньгаз» и «Черновцыгаз» о газификации населенных пунктов на сумму 410 миллионов гривен», - пишет издание.

По информации издания, НАК «Нафтогаз Украины» перечислила 410 млн. грн. на счета компании «Укртрансгаз», а та, соответственно, на счета облгазов. «В свою очередь облгазы перечислили эти деньги частному предприятию «Промбуддеталь», ООО «СБ-Индустрия» и ООО «Будпрофесервис». В сентябре 2006 года облгазы отчитались о проведенной работе по газификации регионов. Однако в ходе проверки выяснилось, что указанные облгазами работы не выполнены», - отмечается в публикации.

В тот же день Управление по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» подтвердило информацию о проведении общей внеплановой ревизии Генеральной прокуратуры и Главного КРУ по фактам выделения и расходования предыдущим руководством компании и рядом юридических лиц 410 млн. грн., выделенных для газификации населенных пунктов пяти областей Западной Украины.

Проверка, начатая 16 января, продлится до 2 февраля в рамках уголовного дела по ч. 5 ст. 191 УК Украины, возбужденного Генпрокуратурой 7 декабря 2006 г. В частности, будет проверено соблюдение требований законодательства при принятии решения о финансировании строительства газовых сетей, а также то, куда израсходованы денежные средства.